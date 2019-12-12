В подмосковном Егорьевске закрыли городскую свалку

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Подмосковья закрыли в четверг мусорный полигон "Егорьевский", в регионе остается 13 действующих свалок, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

"Решение закрыть все эти свалки, в том числе, в Егорьевске принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сегодня, 12 декабря, решение исполнено и свалка закрыта, больше она не принимает отходы", - приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Евгения Хромушина.

В пресс-службе уточняют, что полигон твердых бытовых отходов "Егорьевский", расположенный в черте города, доставлял беспокойство местным жителям.

После его закрытия будет разработана проектная документация, и далее он будет рекультивирован.

В 2019 году были закрыты два полигона - в Коломне и Егорьевске. Таким образом, в регионе остается 13 действующих свалок.

Еще одну - "Непейно" в Дмитровском округе - власти планируют закрыть в двадцатых числах декабря.

Общая площадь закрытых полигонов ТБО составляет более 40 га, на конец 2019 года количество закрытых полигонов ТБО составит 27 из 39 полигонов.

Оставшиеся 12 полигонов будут закрыты до 2030 года, три из них будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.