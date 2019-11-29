Под Коломной торжественно закрыли свалку "Воловичи"

Въезд на полигон перекрыли бетонной плитой

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные чиновники утром в пятницу закрыли мусорный полигон "Воловичи" в Коломенском районе, сообщили в областном Министерстве ЖКХ. Против его работы с 2018 года выступали местные жители, время от времени перекрывая путь мусоровозов на свалку.

Въезд на свалку перегородили бетонной плитой. Мусор туда привозить больше не будут, отходы будет принимать открывшийся комплекс по их переработке "Мячково". На закрывшемся полигоне обустроят систему по удалению свалочного газа, затем там проведут реконструкцию и рекультивацию и установят систему сбора и очистки фильтрата.

"Жителей Коломны ранее сильно беспокоил вопрос закрытия этого мусорного полигона образца "советского периода". Задачу закрыть свалку "Воловичи" в эту пятницу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы с главой Коломны поставленную задачу выполнили и сегодня полигон закрыли", - заявил вице-премьер областного правительства Евгений Хромушин.

Ранее чиновники говорили, что свалка не исчерпала свои возможности.

По данным Министерства ЖКХ с 1990 года свалка приняла 2,3 млн тонн мусора. Ее площадь составляет 23,1 га.

Местные жители начали устраивать акции протеста против работы полигона с весны 2018 года. Они жаловались на неприятный запах со свалки и выступали против того, чтобы туда стали свозить больше мусора. В частности, они блокировали подъезды к свалке, гуляя по пешеходным переходам. Их акции иногда сопровождались задержаниями.

Один из протестующих, активист Вячеслав Егоров в начале 2019 года был привлечен к уголовной ответственности по так называемой "дадинской статье" за неоднократные нарушения на митингах. Он был задержан 31 января и с начала февраля находится под домашним арестом.

"Воловичи" стал 25-м полигоном твердых отходов, закрытых в Московской области с 2013 года. В регионе продолжают работать 14 свалок. К 2030 года их все хотят закрыть, три из них будут преобразованы в комплексы по переработке отходов.