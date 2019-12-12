Столичные чиновники назвали вероятную причину смерти журналиста Виноградова

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по факту смерти заместителя редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова, по предварительным данным, журналист мог умереть от внезапного разрыва бедренной артерии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ведомства.

"Точная причина смерти будет установлена только по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов", - отметили в пресс-службе. По предварительным данным департамента, за несколько дней до вызова скорой Виноградова прооперировали, так как у него воспалились мягкие ткани из-за множественных инъекций неизвестным веществом, которые журналист сделал сам себе.

По словам собеседника агентства, Виноградов также вызывал скорую помощь 9 декабря, но на момент прибытия бригады кровотечения не было, ему наложили асептическую повязку и посоветовали приложить к ней что-то холодное, что является нормой в подобных ситуациях. Так как медики скорой увидели, что состояние журналиста в тот момент было удовлетворительным, ему рекомендовали сходить к хирургу в поликлинику, что он и сделал на следующий день, отметили в департаменте. Хирург выдал больному направлению на госпитализацию, добавил собеседник "Интерфакса".

Как сообщили в пресс-службе, 11 декабря бригада скорой помощи доставила пациента в больницу из-за нагноения в области послеоперационной раны. "Кровотечение на момент транспортировки в больницу отсутствовало. В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось, предположительно в связи с внезапным разрывом бедренной артерии. Вечером в этот же день в больнице пациент умер после массивного кровотечения, несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия",- подчеркнули в департаменте.

Ранее в четверг сообщалось, что следствие проводит проверку после смерти Виноградова. Как рассказал в разговоре с "Интерфаксом" главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов, журналист скончался в ночь на 12 декабря.

"Никто ко мне лично по поводу проверки не обращался, но следователь уже звонил в редакцию. Миша действительно написал пост в фейсбуке о том, что к нему приезжала скорая, которая сделала перевязку и посоветовали приложить к ней замороженную курицу. Но, по некоторым данным, позже приезжала ещё одна скорая, которая его госпитализировала", - сказал Куприянов.