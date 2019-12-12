Следствие проверит обстоятельства смерти журналиста "Вечерней Москвы"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку после смерти заместителя редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.

Как сообщил в разговоре с "Интерфаксом" главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов, журналист скончался в ночь на четверг, 12 декабря. "Никто ко мне лично по поводу проверки не обращался, но следователь уже звонил в редакцию. Миша, действительно написал пост в фейсбуке о том, что к нему приезжала скорая, которая сделала перевязку и посоветовали приложить к ней замороженную курицу. Но, по некоторым данным, позже приезжала ещё одна скорая, которая его госпитализировала", - сказал Куприянов.

Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту смерти журналиста проводится доследственная проверка. Как отметила Иванова, из сообщения в фейсбуке Виноградова следовало, что мужчина вызвал скорую помощь, так как у него открылось кровотечение. Однако прибывшие медики лишь наложили повязку, не остановив кровотечение, добавила она.

СКР проверит все обстоятельства этого инцидента и примет процессуальное решение, сказала Иванова.

На сайте издания сказано, что журналисту было 42 года. О приезде к себе медиков скорой Виноградов сообщил около двух часов утра 10 декабря в своем фейсбуке. По его словам, он выписался после операции из госпиталя 9 декабря, и вечером у него открылось кровотечение. После приезда фельдшеры наложили ему повязку и уехали, порекомендовав приложить к месту кровотечение замороженную курицу, которую обнаружили у журналиста в холодильнике.

"А самое неприятное, что я никак не могу понять, почему и отчего такое кровотечение? И как на будущее его купировать? Тоскливо мне и страшно. Немного", - добавил он.