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"Народный мемориал" Немцова на мосту в Москве вернули на место его гибели

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сопредседатель московского отделения партии ПАРНАС Михаил Шнейдер сообщил, что после реконструкции Большого Москворецкого моста мемориал Бориса Немцова перенесли на прежнее место.

Он написал в своем фейсбуке, что "перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова".

Ранее из-за реконструкции моста "народный мемориал", который поддерживают сторонники политика, размещался на противоположной стороне моста.

Один из основателей ПАРНАСа Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

Как сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь ПАРНАС Даниил Зубов, у волонтеров нет гарантий, что мемориал не снесут снова. В мэрии Москвы ранее отмечали, что сотрудникам Государственного бюджетного учреждения "Гормост" предписано следить за чистотой и порядком на объекте и для этого они "лишь убирают завядшие и отложенные в сторону цветы". А в пресс-службе ГБУ "Гормост" поясняли, что цветы и другие атрибуты памяти с Большого Москворецкого моста полностью убирать не будут, но их большого скопления не допустят в целях поддержания памятника культурного наследия в надлежащем санитарном состоянии, а также в целях обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы.

Москва Борис Немцов

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