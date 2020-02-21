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Песков исключил возможность иностранного расследования убийства Немцова в России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На территории России не могут и не должны проводиться никакие международные расследования, в том числе убийства Бориса Немцова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что по закону расследованиями в России занимаются российские следственные органы.

Просьбу прокомментировать сообщения об отказе российского МИД предоставить ОБСЕ возможность изучить материалы расследования убийства Немцова со ссылкой на гостайну, Песков переадресовал внешнеполитическому ведомству.

В феврале 2019 года на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ было принято решение назначить спецдокладчика по делу об убийстве Немцова. 20 февраля 2020 года вице-председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт представила соответствующий доклад, который ляжет в основу будущей резолюции ассамблеи.

Седерфелт заявила, что "представители российский властей отказались от сотрудничества при подготовки доклада, а российский МИД отказал ОБСЕ в доступе к материалам дела под предлогом того, что в них "содержатся сведения, содержащие государственную тайну", пишет "Новая газета". Родственники убитого отрицают, что в деле были такие материалы.

В докладе проведен анализ российского официального следствия и отмечается, что российские власти скрывают мотивы, организаторов и заказчиков преступления, пишет издание. Основной вывод докладчика сводится к тому, что российские правоохранительные органы отказались провести даже формальные следственные действия и что это связано не с непрофессионализмом, а с политической волей.

Оппозиционер, бывший вице-премьер, сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен неподалеку от Кремля 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд в июле 2017 года приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Семья убитого обвиняет следствие в неспособности искать организаторов и заказчиков убийства.

МИД Дмитрий Песков ОБСЕ Борис Немцов Маргарета Седерфельт

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