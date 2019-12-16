Гидрометцентр посоветовал ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Метеорологи не ожидают установления снежного покрова в Московском регионе как минимум до 23 декабря, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, посоветовавший москвичам в связи с этим не терять надежды и рассчитывать на предновогоднее волшебство.

"Все ждут снега. Хотели бы обрадовать, но не получается: до конца этой недели снега не видно", - сказал Вильфанд агентству в понедельник. Вместе с тем он не исключил, что снег в регионе может выпасть в последнюю полную неделю декабря, и посоветовал москвичам, которые ждут снежной зимы, не терять надежды.

"Здесь можно рассчитывать на волшебство, чудеса, которые бывают не только в Новый год и Рождество, но и в предновогодний период", - отметил Вильфанд.

До четверга включительно (19 декабря) в Московском регионе будет тепло: днем +2...4, в среду и четверг до +5, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, по предварительным данным, метеорологи прогнозируют в четверг усиление ветра в порывах до 20-22 м/с. Температурный режим в ближайшие дни будет более соответствовать концу октября, а не середине декабря (на 8-10 градусов выше нормы), добавил Вильфанд.

В пятницу, 20 декабря, погода начнет меняться - давление начнет расти, а температура несколько снизится - днем уже будет около 0 градусов, ночью небольшой "минус". Существенных осадков не ожидается, облачность станет реже, может выглянуть солнце, сказал собеседник агентства. Такой режим погоды может сохраниться до конца выходных.