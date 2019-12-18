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МЧС предупредило москвичей о появлении тумана ночью в среду

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве ночью в среду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 8 часов утра 18 декабря в г. Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

"В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавили в столичном главке МЧС.

Москва

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