Поиск

Подмосковные власти отказались от идеи штрафов за несортированный мусор

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Московской области планируют поощрять жителей региона за соблюдение правил сортировки отходов, сообщил зампред регионального правительства Евгений Хромушин.

"Штрафов у нас не будет точно, по крайней мере, в ближайшее время. Будет экономический механизм работать следующим образом, как работает в Европе. (...) Будет скидка тем, кто организует раздельный сбор отходов. Это касается только ИЖС, жилых домов, СНТ и так далее. Параметры ее мы пока с коллегами обсуждаем", - сказал Хромушин журналистам.

Он добавил, что, если региональный оператор в синем баке, который предназначен для "чистых" отходов обнаружит "грязный мусор", он может забрать его по более высокому тарифу - по тарифу для серого бачка.

Впервые о штрафах за нарушение правил раздельного сбора мусора в Подмосковье заговорили в 2017 году. В 2018 году предлагалось внести в Кодекс об административных правонарушениях Московской области соответствующую норму.

В сентябре 2019 года председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что к этому вопросу вернутся после создания соответствующей инфраструктуры.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор разделяется на "сухой" (синий бак: бумага, металл, картон, пластик), и "смешанный" (серый бак: все остальные отходы, кроме тех, которые утилизируются в особом порядке - крупногабаритного мусора, батарей и аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп и приборов и т.д.).

Московская область

Новости

Гидрометцентр посоветовал ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

Гидрометцентр посоветовал ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

Экс-глава департамента Минобороны осужден на 10 лет за коррупцию

У РАН отобрали здание в Москве, где был создан "Яндекс"

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта
Протесты в Москве

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в московском метро

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Главную новогоднюю ель страны отправили в Москву

"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения

"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');