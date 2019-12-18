Москвичей обещали не наказывать за нарушения при раздельном сборе мусора

Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы заранее начали информировать и приучать горожан к правилам раздельного сбора мусора, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. При этом за нарушения этих правил никакие жесткие санкции не вводятся, добавил он.

По его словам, чиновники "максимально стараются информировать людей".

Сейчас идет работа по визуальному информированию москвичей: "Брендируем контейнеры для сбора мусора, брендируем машины, раздаем информацию через интернет и почтовые ящики".

Собянин напомнил, что Москва не обязана в текущем году переходить на раздельный сбор мусора, закон дает региону еще "пару лет". "Но я решил, чем раньше, тем лучше, будем привыкать", - сказал он.

"Мусорная реформа" в регионах России началась с января 2019 года. Москва, Петербург и Севастополь получили отсрочку до 1 января 2022 года. В июне 2019 года мэрия Москвы решила запустить раздельный сбор мусора досрочно, с января 2020 года и за три года полностью реформировать эту сферу.

В ноябре мэрия предложила новую схему обращения с отходами, по которой часть мусора будет сжигаться на заводах в Подмосковье, а часть - вывозиться в Калужскую, Владимирскую и Тульскую область. Вывоз отходов в Шиес в схеме пока не значится.