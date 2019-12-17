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В московском метро начали тестировать обновленные билетные автоматы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На станции "Белорусская" Замоскворецкой линии столичного метро метро в тестовом режиме заработали билетные автоматы с обновленным интерфейсом, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во вторник.

"Новый интерфейс билетных автоматов удобнее и информативнее предыдущей версии. Теперь на главном экране можно сразу выбрать нужный тип билета или абонемента для проезда по МЦД (Московским центральным диаметрам - ИФ)", - рассказал Ликсутов в интервью сайту мэра Москвы.

По его словам, благодаря новой компоновке элементов на экране пассажирам не придется совершать лишних действий. Как следствие, сократится среднее время, проведенное у автомата.

"Кроме того, впервые в билетном автомате метро можно будет записать на "Тройку" абонемент на наземный транспорт ("ТАТ") - автобус, троллейбус, трамвай и электробус. Также автомат дает возможность пополнить карту "Тройка" на любую сумму, а не только кратную 50 рублям, как это было в предыдущих версиях", - пояснил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что усовершенствованный интерфейс будут вводить поэтапно. В ближайшее время он появится в билетных автоматах, установленных в общем вестибюле станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий, а также на станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линий, затем - на всех автоматах столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Ожидается, что пассажиропоток двух диаметров составит 200 млн человек в год.

Максим Ликсутов Москва МЦД

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