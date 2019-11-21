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В столице официально открыли движение по Московским центральным диаметрам

В столице официально открыли движение по Московским центральным диаметрам
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве официально открыли движение по первому Московскому центральному диаметру. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, который в сопровождении главы РЖД Олега Белозерова, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева отправился от Белорусского вокзала по ветке, которая

Путин на Белорусском вокзале сел в "Иволгу" - такие поезда будут курсировать по новым маршрутам.

Первыми будут запущены два диаметра - МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню, и МЦД-2 - Нахабино-Подольск. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километров пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом в пять-шесть минут в часы пик.

При этом пассажиры нового транспорта уже жалуются на сбои в его работе. В утренние часы пик при попытке пройти на станции МЦД карты "Тройка" не читались, а с обычных карт ЦППК списывались поездки и на входе, и на выходе.

"Центральная пригородная пассажирская компания" пообещала в максимально сжатые сроки решить проблемы. Там заявили, что там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно.

Москва Владимир Путин МЦД

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