Средняя этажность строящихся по реновации домов превысит 14 этажей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Средняя высотность домов, которые в Москве строят по программе реновации, составит 14 этажей, если считать только жилые уровни, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин. Город может строить более низкие дома, но тогда вырастет плотность застройки, предупредил он.

"Мы проанализировали те проекты планировок, которые прошли публичные слушания, и разрабатываются. У нас две трети домов по реновации - 14 жилых этажей и ниже", - заявил мэр

В таких домах, кроме квартир, предусмотрены магазины, центры соцобслуживания и другие учреждения, отметил он.

"Мы можем еще меньше этажность делать, но это приведет к тому, что скорость переселения будет заметно ниже. Уменьшая этажность, но оставляя объемы застройки, мы начинаем застраивать площади районов, подминая под себя возможность возведения парковок, создание парков, скверов, бульваров", - заявил Собянин. Для примера он привел города Европы, где этажность зданий ниже, но плотность застройки кратно выше.

Также мэр отметил, что квартиры на более высоких этажах дороже.

Программа реновации была запущена в 2017 года для расселения более миллиона москвичей из морально устаревших пятиэтажек. В мае 2017 года Собянин обещал, что в рамках этой программы будут строить "не какие-то небоскребы", а дома от шести до 14 этажей. В том же месяце заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин сказал, что допускает, что жильцов пятиэтажек могут переселять в дома выше 20 этажей, и отмечал, что высотность застройки будет индивидуальной и зависеть от района.

В 2019 году журналисты в материалах к апрельским слушаниям по реновации обнаружили, что большинство строящихся домов будут выше 14 этажей, 14-этажных домов будут единицы. В октябре сообщалось, что в материалах по реновации в Покровском-Стрешневе есть план строительства жилого дома высотой 72 этажа.