В Татарстане решили изучить опыт московской реновации

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Чтобы вводить больше жилья, правительство Татарстана изучит опыт Москвы по реновации, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов.

Другим возможным механизмом ускорения строительства он назвал поддержку строительства индивидуального жилья на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, а также для граждан, защищенных федеральным законодательством.

По прогнозу министра, в ближайшие годы ситуация со строительством жилья будет непростой.

В январе Марат Хуснуллин, который перешел с поста вице-мэра Москвы по вопросам строительства на пост вице-премьера, уже заявил, что московскую программу реновации нужно расширить на все регионы.

Минстрой Татарстана сообщал, что в 2019 году в республике ввели 2,7 млн кв. метров жилья, на 11% больше, чем годом ранее. К 2024 году строительство жилья в регионе предполагают нарастить до 3,65 млн кв. метров в год.

Власти Москвы запустили программу реновации по строительству новых домов и расселению "морально устаревших" пятиэтажек. Москвичам обещали, что их будут переселять в пределах того же района и при этом их жилищные условия не будут ухудшаться. После голосования жильцов в программу включили более 5100 домов.