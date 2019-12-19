Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве до 24 м/с

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил об усилении ветра в Москве в четверг.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 10:30 до 21.00 часа 19 декабря местами по городу Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 19-24 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, парковаться вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что сильный ветер, порывы которого в ночь на четверг достигали 20 м/c, не нанес какого-либо ущерба Москве. "Все системы жизнеобеспечения города работают штатно. Случаев падения деревьев из-за порывов ветра не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее также сообщалось, что все городские службы из-за шквалистого ветра в Москве переведены в усиленный режим работы. В Москве и области из-за усиления ветра действует "желтый" уровень погодной опасности, как минимум, до 12:00 пятницы, 20 декабря.

По уточненному прогнозу метеобюро Москвы, в четверг в городе ожидается от +3 до +5 градусов. В ночь на пятницу в столице температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15-17 метров в секунду.