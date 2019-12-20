"Желтый" уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за ночного тумана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Туман ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на субботу, 21 декабря, сообщил Гидрометцентр России в пятницу.

Метеослужба объявила "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятного погодного явления, период предупреждения - с полуночи до 9:00 субботы.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью в черте столицы может подморозить до -2, по области - до -4 градусов. Ожидается облачная, с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман.

Днем в пятницу в Москве прогнозируется до +2 градусов, сообщает Гидрометцентр.

В четверг, 19 декабря, в столичном регионе также объявляли "желтый" уровень опасности. Причиной таких мер стал сильный ветер. Кроме того, все городские службы в столице были переведены в усиленный режим работы.