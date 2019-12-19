ФСБ нейтрализовала преступника, открывшего стрельбу в центре Москвы
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Есть пострадавшие.
Там уточнили, что ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке.
Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.
Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, с Лубянской площади эвакуируют людей. Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности.
Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.
На площади дежурят многочисленные наряды полиции в защитной экипировке, а также множество автомобилей "Скорой помощи".
Проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыт автобусом.
Между тем, в настоящее время проходит концерт в честь Дня работника органов безопасности России. На нем присутствует президент РФ Владимир Путин.