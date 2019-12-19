ФСБ нейтрализовала преступника, открывшего стрельбу в центре Москвы

Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Есть пострадавшие.

Там уточнили, что ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке.

Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, с Лубянской площади эвакуируют людей. Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности.

Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.

На площади дежурят многочисленные наряды полиции в защитной экипировке, а также множество автомобилей "Скорой помощи".

Проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыт автобусом.

Между тем, в настоящее время проходит концерт в честь Дня работника органов безопасности России. На нем присутствует президент РФ Владимир Путин.