Из-за стрельбы на Лубянке ограничен вход в метро
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вход и выход со станции метро "Лубянка" красной ветки столичного метро ограничен. В центре Москвы вечером в четверг произошла стрельба.
Как сообщается в твиттере столичной подземки, это сделано по требованию правоохранительных органов.
Московское метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов.— Московское метро (@MetroOperativno) December 19, 2019
Ранее в ФСБ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу у здания на Большой Лубянке в Москве. Он был нейтрализован.
Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, с Лубянской площади проводится эвакуация людей.
Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности.
Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.