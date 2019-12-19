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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Из-за стрельбы на Лубянке ограничен вход в метро

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вход и выход со станции метро "Лубянка" красной ветки столичного метро ограничен. В центре Москвы вечером в четверг произошла стрельба.

Как сообщается в твиттере столичной подземки, это сделано по требованию правоохранительных органов.

Ранее в ФСБ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу у здания на Большой Лубянке в Москве. Он был нейтрализован.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, с Лубянской площади проводится эвакуация людей.

Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности.

Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

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Хроника Стрельба на Лубянке
Москва ФСБ

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