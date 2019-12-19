Из-за стрельбы на Лубянке ограничен вход в метро

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вход и выход со станции метро "Лубянка" красной ветки столичного метро ограничен. В центре Москвы вечером в четверг произошла стрельба.

Как сообщается в твиттере столичной подземки, это сделано по требованию правоохранительных органов.

Московское метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов. — Московское метро (@MetroOperativno) December 19, 2019

Ранее в ФСБ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу у здания на Большой Лубянке в Москве. Он был нейтрализован.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, с Лубянской площади проводится эвакуация людей.

Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности.

Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.