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Движение поездов на МЦД-2 восстановлено

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - После восстановления подачи напряжения в контактную сеть восстановлено движение поездов по Московскому центральному диаметру - 2, сообщается в твиттере Центральной пригородной пассажирской компании.

"Подача напряжения восстановлена. Вместе с РЖД принимаем меры по вводу движения в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром поезда на МЦД-2 и Курском направлении железной дороги следовали с увеличенными интервалами из-за потери напряжения в контактной сети.

МЦД-2 Москва

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