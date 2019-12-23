Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов на Московском центральном диаметре - 2 (МЦД-2) произошел утром из-за потери напряжения в контактной сети, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в твиттере.

Там добавили, что из-за сбоя поезда на МЦД-2 и на Курском направлении следуют с увеличенными интервалами.

Как отмечается, специалисты РЖД работают над восстановлением интервала движения поездов.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Из-за сбоев было принято решение сделать проезд временно бесплатным на две недели.