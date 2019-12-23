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Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "двушки" в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Самое дорогостоящее предложение среди двухкомнатных квартир, сдающихся в аренду в декабре в российской столице, расположено в международном деловом центре "Москва-Сити", выяснили в "Инком-Недвижимость".

По данным экспертов компании, это "двушка" в башне "Око". Объект площадью 115 кв. метров сдается за 450 тыс. рублей в месяц.

Второе место в списке занимает лот, также расположенный в "Москва-Сити" (Пресненский район, ЦАО): 2-комнатные апартаменты в башне "Санкт-Петербург" на Пресненской набережной можно арендовать за 320 тыс. рублей. Общая площадь объекта - 191 кв. м.

"Бронза" отдана "двушке" за 200 тыс. рублей, которая находится в 5-этажном особняке в Леонтьевском переулке (Пресненский район). Квартира имеет площадь 80 кв. м.

Ранее в "Инком-Недвижимость" подсчитали стоимость самой доступной арендной квартиры в Москве в декабре. По данным компании, минимальная арендная ставка составила 24 тысячи рублей в месяц.

"За эту сумму можно арендовать "однушку" со свежим ремонтом и мебелью на 4-м этаже 9-этажного дома на Новосибирской улице, в 5 минутах транспортом от станции метро "Щелковская" (район Гольяново, Восточный административный округ). Общая площадь квартиры составляет 38 кв. м", - рассказали риелторы.

Инком-Недвижимость Москва Москва-Сити

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