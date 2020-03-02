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Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "однушки" в Москве

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Самый высокобюджетный вариант аренды московских однокомнатных квартир в феврале предлагался нанимателям за 150 тысяч рублей в месяц, рассказали в "Инком-Недвижимость".

"Топовую позицию в рейтинге эксклюзивных 1-комнатных лотов на рынке найма столичного жилья занимают двухуровневые апартаменты на 40-м этаже небоскреба в ММДЦ "Москва-Сити", - рассказали в компании.

На втором месте "однушка" по цене 140 тыс. рублей в месяц на 9-м этаже 19-этажного элитного дома на улице Пресненский Вал. Квартира имеет площадь 50 кв. м: это студия с гардеробной комнатой.

На третьей строчке - лот за 110 тыс. рублей: это 1-комнатная квартира площадью 45 "квадратов" со студийной планировкой на последнем этаже 8-этажного кирпичного дома на Смоленской улице.

В топ-5 самых дорогих "однушек", которые можно арендовать в Москве, также вошли квартира на Верхней улице, в 7 минутах ходьбы от станции метро "Белорусская" (100 тысяч рублей в месяц, 36 "квадратов") и 1-комнатная студия с габаритами 50 кв. метров в Новодевичьем проезде, неподалеку от станции метро "Спортивная" (р-н Хамовники, ЦАО, 90 тысяч рублей в месяц).

Ранее в "Инком-Недвижимость" сообщали, что самое дорогостоящее предложение среди двухкомнатных квартир, сдававшихся в аренду в декабре 2019 года в российской столице, - это двушка в "Москва-Сити" за 450 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что налоговые поступления от сдачи в аренду жилья в 2019 году принесли в бюджет столицы более 1 млрд рублей.

Инком-Недвижимость Москва

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