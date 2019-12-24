В Мосгордуме предложили ужесточить контроль за квартирами, сдающимися посуточно

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы хотят подготовить новый закон о хостелах и квартирах, которые сдаются посуточно, сообщила член столичного парламента Елена Николаева.

"Необходимо произвести законодательное разграничение, что является хостелом, а что является "ночлежкой". Мне кажется, нам нужен закон о хостелах 2.0, который поставит запрет на размещение незаконных хостелов и позволит развиваться законным хостелам", - сказала Николаева во вторник в ходе "круглого стола" в Мосгордуме.

Как считает депутат, в случае сдачи квартиры в краткосрочную аренду необходимо получить разрешение собственников близлежащих квартир. "Также необходимо ограничить возможность сдачи, если в предлагаемом (для аренды - ИФ) помещении приходится менее шести метров на человека", - отметила она.

Николаева также призвала ограничить сдачу в субнайм жилого помещения для физлиц. В настоящее время, по ее словам, "эта лазейка используется максимально".

Говоря о размещении хостелов в нежилом помещении многоквартирного дома, депутат предлагает, в первую очередь, учитывать решение общего собрания собственников квартир в здании. Николаева считает, что нужно наделить общее собрание собственников правом согласовывать размещение хостела в нежилом помещении в их доме.

Кроме того, нужно обязать владельцев хостелов в жилых домах оснащать помещение приборами учета коммунальных ресурсов, отметила она. Кроме того, общее собрание собственников следует наделить правом устанавливать повышенный размер платы за содержание общего имущества для собственника хостела, если хостел является нежилым помещением. "Сейчас они платят как все жильцы, но это несправедливо, так как они извлекают доход и приносят неудобства", - считает парламентарий.

В ноябре эксперты, опрошенные "Интерфаксом", опровергли предположение о том, что постановление правительства РФ о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов ударит по посуточной аренде жилья.

Закон о хостелах

В России в настоящее время действует закон, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных жилых домах. Согласно документу, с 1 октября 2019 года "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Как заявляли власти, закон направлен на обеспечение прав жильцов домов и борьбу с "проблемными" хостелами. Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.

В комментариях к закону неоднократно отмечалось, что законодательство не запрещает собственникам квартир сдавать их в аренду.