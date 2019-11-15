Эксперты опровергли возможность запрета посуточной аренды жилья в России

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов не приведет к ограничениям в области посуточной аренды жилья, считают эксперты, опрошенные "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Некоторые СМИ сообщили, что документ может сделать невозможной посуточную аренду жилья в России.

Эксперты успокаивают

Как пояснила директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, документ не подразумевает запрета на посуточную аренду.

Она отметила, что постановление является подзаконным актом и вносит правки в правила пользования жилыми помещениями, утвержденным ранее. Оно конкретизирует нормы, установленные принятым ранее законом о запрете размещения гостиниц и хостелов в жилых домах.

Кроме того, подчеркнула она, даже если бы такой запрет появился, его невозможно было бы реализовать в нашей стране.

В свою очередь руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова указывает, что гостиничные услуги в квартирах традиционно оказываться не могут, при этом сдача квартиры в аренду на любой срок остается законной.

Смирнова напомнила, что Жилищный Кодекс не запрещает сдачу квартиры в субаренду, поэтому сдача посуточно возможна.

"Другое дело, что этот бизнес должен быть узаконен с налоговой точки зрения. Но посуточная аренда - это не гостиничная услуга, поэтому новое постановление никак не регулирует посуточную аренду жилых квартир", - пояснила Смирнова.

Минстрой разъясняет

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин пояснил, что постановление правительства не ограничивает права аренды жилья.

Он напомнил, что с 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. "Аренда квартир не является гостиничными услугами", - заявил замминистра.

Постановление правительства РФ направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями, оно не ограничивает прав граждан на аренду квартир, заключил Стасишин.

Хостелы под запретом

В России уже действует закон, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных жилых домах. Согласно документу, с 1 октября "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Как заявляли власти, закон направлен на обеспечение прав жильцов домов и борьбу с "проблемными" хостелами. Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.

В комментариях к закону неоднократно отмечалось, что законодательство не запрещает собственникам квартир сдавать их в аренду.