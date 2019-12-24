Проезд в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Парковки на улицах с 1 по 8 января также будут бесплатными

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Проезд в столичной подземке, на Московском центральном кольце и наземном транспорте в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Вопрос о работе транспорта рассматривался на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

"По сложившейся в последние годы традиции круглосуточно в новогоднюю ночь будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что круглосуточно будут работать 61 маршрут наземного транспорта, 101 маршрут - до 03:30, также будут действовать 13 регулярных ночных маршрутов.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, 66 маршрутов наземного транспорта - до 03:30.

При этом время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 02:00 часов ночи.

Кроме того, в пресс-службе мэра и правительства столицы добавили, что столичные автомобилисты в праздничные новогодние каникулы смогут парковать свои автомобили в городе бесплатно.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение было принято на заседании столичного правительства во вторник.

В мэрии уточнили, что парковки в зоне платного парковочного пространства будут бесплатными с 1 по 8 января включительно.