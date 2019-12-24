Поиск

Проезд в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Парковки на улицах с 1 по 8 января также будут бесплатными

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Проезд в столичной подземке, на Московском центральном кольце и наземном транспорте в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Вопрос о работе транспорта рассматривался на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

"По сложившейся в последние годы традиции круглосуточно в новогоднюю ночь будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что круглосуточно будут работать 61 маршрут наземного транспорта, 101 маршрут - до 03:30, также будут действовать 13 регулярных ночных маршрутов.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, 66 маршрутов наземного транспорта - до 03:30.

При этом время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 02:00 часов ночи.

Кроме того, в пресс-службе мэра и правительства столицы добавили, что столичные автомобилисты в праздничные новогодние каникулы смогут парковать свои автомобили в городе бесплатно.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение было принято на заседании столичного правительства во вторник.

В мэрии уточнили, что парковки в зоне платного парковочного пространства будут бесплатными с 1 по 8 января включительно.

Москва

Новости

Прокуратура запросила четыре года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Суровцева

В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове

В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове

В Мосгордуме предложили ужесточить контроль за квартирами, сдающимися посуточно

В Мосгордуме предложили ужесточить контроль за квартирами, сдающимися посуточно

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта "дела 27 июля" Раджабова

Снега в Москве не будет минимум до конца недели

Метеорологи ждут исторических рекордов от декабрьской погоды в Москве

Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "двушки" в Москве

Москвичей будут оповещать о серьезных изменениях в работе метро через СМС

В центре Москвы начнут перекрывать улицы к праздникам с 28 декабря

В центре Москвы начнут перекрывать улицы к праздникам с 28 декабря
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');