Общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве всю новогоднюю ночь будет продолжаться работа метро, МЦК и наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного общественного транспорта, проезд будет бесплатным, сообщила пресс-служба мэрии.

Там напомнили, что эта традиция сложилась в последние годы.

Проезд будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6 часов утра 1 января.

В метро будут транслировать новогоднее обращение президента, на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов. Транспорт также пообещали украсить.

Если доступ на Красную площадь решат ограничить, то 31 декабря с 22:00 будут закрыты выходы 5,6,7 станции метро "Охотный ряд", предупредили в мэрии.

Перекрывать улицы в новогоднюю ночь чиновники не планируют.

В рождественскую ночь метро и МЦК будут работать до 2:00 включительно, наземный транспорт - до 3:30, также будут работать ночные маршруты. Движение поездов МЦД продлится до 3:00.