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В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

Мост связывает Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон
Автомобильный мост через Кожуховский затон
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В среду открылось движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, связывающему Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что мост соединяет районы ЗИЛ и Печатники и делает более доступным "Остров мечты" - "серьезный большой инвестиционный проект, связанный с созданием детского парка развлечений мирового уровня".

Он напомнил, что для улучшения транспортной доступности близлежащих районов ранее были построены станция метро "Технопарк" и станция Московского центрального кольца "ЗИЛ".

Он напомнил, что в будущем здесь "пройдет еще одна ветка метро, которая пойдет в Бирюлёво Западное, и здесь будет дополнительная станция метрополитена".

"Так же мы пробьем дальше набережную до Симоновской, и отсюда с моста можно будет ехать уже до центра города. Так что этот район с точки зрения транспорта будет обустроен надлежащим образом", - сказал Собянин.

Также он сообщил об итогах дорожного строительства в Москве в 2019 году.

"В этом году построено 111 км дорог, около двух десятков сложных инженерных сооружений - мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей. Были построены участки таких магистралей, как Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, целый ряд других объектов, в том числе две развязки на МКАДе", - сказал Сергей Собянин.

Строительство моста через Кожуховский затон длиной 783 м велось с января 2017 года. Он имеет по три полосы в каждом направлении и связывает Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом, обеспечивая удобный проезд к новому парку развлечений "Остров Мечты" и Южному речному вокзалу из района Печатники.

Открытие моста позволило создать новую поперечную связь на юге Москвы между районами Нагатинский затон, Печатники и Южнопортовый, а также обеспечить более комфортный подвоз пассажиров к станциям метро "Технопарк" и "Кожуховская". Ожидается, что появление альтернативных маршрутов поездок в этом районе позволит частично разгрузить проспект Андропова.

Помимо моста в рамках проекта было построено и реконструировано 4,2 км дорог, построены два подземных перехода в районе проспекта Андропова и Южного речного вокзала. В рамках благоустройства прилегающей территории обустроено 8,7 га газонов, высажены почти 200 деревьев и 1,5 тыс. кустарников.

Строительство парка "Остров мечты" осуществляется в два этапа. Первая очередь предусматривает создание крытого тематического парка развлечений, ландшафтного парка, кинотеатра и концертного зала. В рамках второй очереди в Нагатинской пойме построят отель и детскую яхтенную школу.

Сам парк развлечений планируется открыть уже в первом квартале 2020 года.

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