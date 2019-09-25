Максимальную скорость на Северо-Восточной хорде в Москве повысят до 80 км/ч

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Максимально разрешенная скорость движения на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве будет повышена с 26 сентября.

В Центре организации дорожного движения столицы сообщили "Интерфаксу", что допустимая скорость будет повышена с 60 км/ч до 80 км/ч".

По его словам, повышению максимально допустимой скорости способствовало отсутствие на СВХ наземных пешеходных переходов и наличие разделительных барьеров между встречными потоками. Кроме того, на трассе за последние два года не было зафиксировано ДТП с жертвами.

В настоящее время действуют два участка СВХ: между МКАД и Дмитровским шоссе на севере столицы и между Лосиноостровской улицей и МКАД - на востоке.

Северо-Восточная хорда - магистраль, которая свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток. Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.