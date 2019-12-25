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В Москве на складе второй этаж обрушился на первый

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы в здании склада обрушились конструкции второго этажа на площади 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Из здания самостоятельно вышли 20 человек, одному потребовалась медицинская помощь.

Обрушение произошло в здании по адресу Стахановская улица, дом 22, строение 1А.

По словам представителей администрации учреждения, людей в здании не осталось.

Информированный источник "Интерфакса" ранее рассказывал, что при обрушении пострадал один человек, врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Москва МЧС

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