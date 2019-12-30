В одном из кафе в Астрахани пол вместе с посетителями обрушился в подвал

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Несколько человек провалились в подвал из-за обрушения пола в одном из кафе города Астрахани, есть пострадавшие.

"Обрушение пола на площади 10 кв.м. (с первого этажа в подвал) произошло в Трусовском районе Астрахани в кафе "Мечта". В кафе находилось 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали при обрушении четверо взрослых, они госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС России.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, полиция и медики.