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В одном из кафе в Астрахани пол вместе с посетителями обрушился в подвал

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Несколько человек провалились в подвал из-за обрушения пола в одном из кафе города Астрахани, есть пострадавшие.

"Обрушение пола на площади 10 кв.м. (с первого этажа в подвал) произошло в Трусовском районе Астрахани в кафе "Мечта". В кафе находилось 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали при обрушении четверо взрослых, они госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС России.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, полиция и медики.

Астрахань

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