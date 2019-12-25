В Москве пенсионер обменял драгоценные камни на $2 млн из "банка приколов"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали подозреваемого в займе у пенсионера коллекции драгоценных и полудрагоценных камней за 2 млн долларов из "банка приколов", сообщает сайт столичного главка МВД в среду.

Задержанным сотрудниками МВД по району Щукино (северо-запад Москвы) по подозрению в мошенничестве оказался 34-летний житель Подмосковья.

В отдел полиции обратился 80-летний житель столицы. Потерпевший рассказал, что договорился с неизвестными о сдаче в заем личной коллекции драгоценных и полудрагоценных камней. После заключения договора о займе пенсионер передал кристаллы, получив взамен сумку с деньгами. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что деньги оказались ненастоящими. Сумма ущерба составила два миллиона долларов США.

Как пояснили в столичном главке, злоумышленники, совершившие преступление, заранее продумали его схему и распределили роли. Они арендовали офис, чтобы обмануть пенсионера, создав видимость того, что работают в финансовой организации. В обмен на самоцветы мошенники вручили пенсионеру сумку с билетами "банка приколов".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Задержанный житель Подмосковья арестован. Полицейские разыскивают его сообщников.