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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:07

В Геленджике задержали мошенницу, похитившую у стариков 7 млн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Геленджике подозреваемую в хищении миллионов рублей у пожилых людей в разных регионах России, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

Молодую жительницу Воронежской области полицейские задержали при попытке снять крупную сумму денег в одном из банкоматов Геленджика, в настоящее время она заключена под стражу.

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На счету подозреваемой, по данным следствия, не менее 11 эпизодов мошенничества на сумму более 7 млн рублей. Потерпевшие, преимущественно, пожилые люди живут в разных регионах страны.

В Геленджике женщине удалось обмануть 85-летнего пенсионера. Позвонив по телефону, она представилась работницей системы здравоохранения, и сообщила, что для получения крупной компенсации за приобретенные якобы некачественные лекарства необходимо оплатить комиссию. Доверившись злоумышленнице, он перевел около 200 тыс. рублей на указанные ею банковские счета.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Геленджик

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