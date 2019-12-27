В "Шереметьево" заявили, что SSJ100 не выкатывался за пределы ВПП

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" заявили, что вылетавший в Самару самолет выкатывался за пределы ВПП.

"Событие было в пределах перрона, это не ВПП", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель аэропорта Роман Генис.

Он уточнил, что пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.

"Перрон и рулёжные дорожки аэропорта находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям", - добавил представитель "Шереметьево".

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что готовят резервный борт для пассажиров выкатившегося с рулёжной дорожки самолёта в "Шереметьево".

В авиакомпании подтвердили, что при рулении воздушным судном на перроне SSJ100 выкатился на грунт.

"Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэрофлота".

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, среди возможных причин инцидента рассматривается версия скользкой рулежной дорожки.