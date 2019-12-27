"Аэрофлот" подтвердил инцидент с SSJ-100 в "Шереметьево"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" подтвердил, что самолет авиакомпании выкатился в "Шереметьево" с рулежной дорожки на грунт. Никто не пострадал, самолет не поврежден. Тип воздушного судна в пресс-службе перевозчика не назвали.

Пассажиров высадили через заднюю дверь штатным способом, добавил представитель авиакомпании.

Самолет готовился к вылету в Самару. Для пассажиров готовят резервный борт.

Ранее об инциденте сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, это был Sukhoi Superjet 100.

Среди возможных причин инцидента рассматривается скользкая рулежная дорожка, рассказал информированный собеседник агентства. В столичном регионе утром в пятницу дождь и гололедица.