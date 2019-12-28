Москвич попросил малознакомого человека обменять 6 млн рублей и лишился денег

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении шести миллионов рублей путем обмана, сообщает Главное управление МВД Москвы в субботу.

Как рассказали в главке, в полицию поступило заявление от 40-летнего москвича, который сообщил, что в преддверии новогодних праздников решил обменять личные денежные средства на иностранную валюту. Он не смог найти свой паспорт и обратился к малознакомому гражданину с просьбой их обменять.

По информации полиции потерпевший передал сумку с деньгами малознакомому мужчине, который зашел вместе с приятелем в отделение банка, а затем они оба скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 6 млн рублей, уточнили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали одного из подозреваемых - 28-летнего приезжего мужчину. По данным полиции, у злоумышленника изъяли часть похищенных денег в размере 3 млн рублей.

Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника.