Поиск

Москвич попросил малознакомого человека обменять 6 млн рублей и лишился денег

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении шести миллионов рублей путем обмана, сообщает Главное управление МВД Москвы в субботу.

Как рассказали в главке, в полицию поступило заявление от 40-летнего москвича, который сообщил, что в преддверии новогодних праздников решил обменять личные денежные средства на иностранную валюту. Он не смог найти свой паспорт и обратился к малознакомому гражданину с просьбой их обменять.

По информации полиции потерпевший передал сумку с деньгами малознакомому мужчине, который зашел вместе с приятелем в отделение банка, а затем они оба скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 6 млн рублей, уточнили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали одного из подозреваемых - 28-летнего приезжего мужчину. По данным полиции, у злоумышленника изъяли часть похищенных денег в размере 3 млн рублей.

Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника.

Москва

Новости
Снос московских пятиэтажек

В Москве пообещали подготовить этапы расселения по реновации не позднее 30 июня

Два человека погибли при пожаре в московском ЖК "Алые Паруса"

Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

В Кремле сочли уместными траты Москвы на новогодние украшения

В Кремле сочли уместными траты Москвы на новогодние украшения

Неизвестный "заминировал" главный офис Сбербанка в Москве

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание перед Новым годом

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');