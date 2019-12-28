Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Крупный теракт в Сомали, аварийная посадка самолета "Уральских авиалиний" и история о потерянных москвичом 6 млн рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал несколько законов. В частности, подписаны документы о повышении МРОТ с 1 января на 850 рублей, о создании еще одного департамента в структуре МИД РФ, о возвращении курилок в аэропорты и о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств для адресной помощи пациентам.

- В Сомали произошел крупный теракт. В Могадишо, по разным данным, от 79 до 94 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля. В МИД РФ осудили теракт.

- Организаторы протестов в Ингушетии стали фигурантами новых дел. Адвокат Магомед Беков рассказал, что речь в них идет об организации экстремистского сообщества и участии в нем. Семь из восьми фигурантов уже находятся под стражей по делу об избиении полицейских во время протестов 27 марта 2019 года в Магасе.

- На самолете "Уральских авиалиний" на пути из Екатеринбурга в Симферополь сработал датчик неисправности. Было принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно. Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.

- Два человека погибли при пожаре в московском комплексе "Алые паруса". Возгорание произошло рано утром в подсобном помещении между первым и минус первым этажами.

- Москвич попросил малознакомого человека обменять 6 млн рублей и лишился денег. По данным полиции, мужчина хотел обменять деньги в банке, но не нашел паспорт, поэтому обратился за помощью к другому человеку. Тот вместе с приятелем зашел с деньгами в отделение банка, затем они скрылись. Одного из подозреваемых уже задержали, у него нашли 3 млн рублей.

- Анна Щербакова стала победительницей Чемпионата России по фигурному катанию. Второе и третье места заняли Алена Косторная и Александра Трусова. Евгения Медведева снялась с соревнований из-за того, что ранее во время тренировки сломала коньки.