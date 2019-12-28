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Пенсионер получил ножевое ранение в вагоне московского метро

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера в вагоне поезда столичного метро, сообщил "Интерфаксу" в субботу начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Установлено, что в вагоне по пути следования от станции метро "Ленинский проспект" до станции метро "Шаболовская" 26-летний приезжий из ближнего зарубежья, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с 73-летним пенсионером, а затем несколько раз ударил его ножом. Потерпевшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Подозреваемый взят под стражу.

Москва МВД России

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