Движение на "желтой" ветке московского метро прерывалось из-за падения пассажира на пути

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В связи с падением пассажира на пути Калининской линии Московского метрополитена в воскресенье вечером временно прерывалось движение поездов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Не было движения от станции "Шоссе Энтузиастов" до "Марксистской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время движение на "желтой" ветке метро восстановлено.