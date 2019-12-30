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Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По их данным, ДТП произошло на Коптевской улице.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Выясняются обстоятельства инцидента.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" со своей стороны сообщили агентству, что из-за ДТП в Соболевском проезде задерживаются трамваи № 23, 27, 30. Маршруты временно изменены.

Ранее о данном ДТП сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в результате столкновения пострадали три человека.

Москва САО

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