Что случилось этой ночью: вторник, 31 декабря

Транзит газа через Украину, ДТП с трамваем на севере Москвы, предложение Володина для госдепа США

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Газпром подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа. Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на пять лет: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. По словам главы "Нафтогаза", договор содержит условие "качай или плати", что является более выгодным вариантом, чем предыдущие "бери или плати". В релизе украинская нефтяная компания поблагодарила американских партнеров за давление на Москву и Европу, благодаря чему стало возможным подписание этого соглашения.

- Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы. ДТП произошло на Коптевской улице. По данным ГИБДД, пострадали два человека, включая младенца.

- Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов. Он назвал недопустимой позицию посла США в Польше, которая заявила, что Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну.

- В центре Москвы перекроют еще несколько улиц на праздники. С 08:00 31 декабря до 23:00 8 января нельзя будет проехать по Ильинке, по Большому и Малому Черкасским переулкам.