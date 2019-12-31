В центре Москвы перекроют еще несколько улиц на праздники

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" с утра 31 декабря и по 8 января в центре Москвы дополнительно перекроют еще ряд улиц, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

"С 08:00 31 декабря до 23:00 8 января нельзя будет проехать по улице Ильинка, по Большому и Малому Черкасским переулкам", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, непосредственно в новогоднюю ночь на время праздничного фейерверка перекроют движение вблизи Красной площади.

Так, с 23:30 31 декабря до 0:30 1 января закроют для движения транспорта Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, Москворецкую улицу, Варварку, Кремлевскую набережную, Москворецкую набережную (между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом), а также Софийскую и Раушскую набережные.

Ранее сообщалось, что с вечера 28 декабря и до 22:00 6 января в связи с проведением праздничных гуляний перекрыто движение транспорта на Тверской улице (между Манежной и Пушкинской площадями), Моховой улице (от Воздвиженки до Моховой), Охотном Ряду (от Моховой до Театрального проезда) и в Театральном проезде. Кроме того, в это время для проезда транспорта закрыты Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.