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Движение в центре Москвы ограничат на время рождественских служб

Движение в центре Москвы ограничат на время рождественских служб
На Поклонной горе в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Движение перекроют на нескольких центральных улицах столицы из-за проведения рождественских служб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в субботу.

По Соймоновскому проезду и улице Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленивка с 18:00 до 20:00 6 января сможет передвигаться только общественный транспорт, говорится в сообщении.

На этих же участках с 20:00 6 января до 04:00 7 января движение будет перекрыто полностью для любого транспорта.

Кроме того, с 06:00 6 января до 21:00 7 января нельзя будет проехать по Елоховскому проезду.

Москва Рождество ЦОДД

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