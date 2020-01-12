Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве к 6:00 12 января на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 5,5 градусов, что стало минимальным значением с начала календарной зимы, сообщили в столичном метеобюро.

"Прежний минимум зимы 2019-2020 годов зафиксирован 2 декабря - минус 5,2 градуса", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, всего с начала зимы средняя температура превышает норму на 7,2 градуса, а с начала января - на 8,5 градусов.

При этом абсолютный рекорд дня 12 января принадлежит 2007 году, когда воздух прогрелся до 4,9 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, днем в воскресенье наступит оттепель, которая продержится минимум несколько дней.