Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Атака боевиков на пикапах в Сирии, задержанный британский посол в Иране, уступки французского правительства бастующим

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные рассказали об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах. Утром 10 января боевики предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

- Силы Хафтара в Ливии объявили о прекращении огня. Оно стартовало в воскресенье 00:01 по местному времени (01:01 по Москве). В ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий. Через несколько часов силы армии обвинили силы Правительства национального согласия Ливии в его нарушении.

- В Иране на несколько часов задержали британского посла. Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

- Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста. В письме к профсоюзам премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о готовности временно исключить из плана реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году. Последние несколько недель во Франции проходили забастовки на фоне обсуждения проекта пенсионной реформы.

- Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве. К 6:00 12 января температура на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 5,5 градусов. Прежний минимум зимы 2019-2020 годов зафиксирован 2 декабря - минус 5,2 градуса.