Ренате Литвиновой, которую сбили в центре Москвы, наложили швы
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино, режиссёр Рената Литвинова подтвердила, что ее сбила машина в центре Москвы.
По словам актрисы, она чувствует себя хорошо.
"Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ", - написала Литвинова в своем инстаграме.
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения".
Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в центре Москвы. Водитель сама рассказала, что совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла.
В телеграм-каналах появилась информация, что сбита была Литвинова.