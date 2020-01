Ренате Литвиновой, которую сбили в центре Москвы, наложили швы

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения".

