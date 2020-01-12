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Ренате Литвиновой, которую сбили в центре Москвы, наложили швы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино, режиссёр Рената Литвинова подтвердила, что ее сбила машина в центре Москвы.

По словам актрисы, она чувствует себя хорошо.

"Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ", - написала Литвинова в своем инстаграме.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения".

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Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в центре Москвы. Водитель сама рассказала, что совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла.

В телеграм-каналах появилась информация, что сбита была Литвинова.

Москва Рената Литвинова

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