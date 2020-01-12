Ренате Литвиновой, которую сбили в центре Москвы, наложили швы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино, режиссёр Рената Литвинова подтвердила, что ее сбила машина в центре Москвы.

По словам актрисы, она чувствует себя хорошо.

"Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ", - написала Литвинова в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в центре Москвы. Водитель сама рассказала, что совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла.

В телеграм-каналах появилась информация, что сбита была Литвинова.