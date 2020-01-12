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Московская полиция проверит сообщения о наезде на Ренату Литвинову

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в центре Москвы, где, по данным СМИ, могли сбить актрису театра и кино Ренату Литвинову.

Как уточнили в пресс-службе главка, проверка начата после заявления водителя Mercedes о ДТП на Тверском бульваре. Как заявила управлявшая автомобилем женщина, она наехала на пешехода, которая после столкновения с места аварии ушла.

На месте работают инспекторы ДПС, сообщений о пострадавшей на данный момент не поступало.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что российскую актрису театра и кино Ренату Литвинову сбили в центре Москвы у ресторана Макдональдс.

Москва

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