В мэрию Москвы подали повторную заявку на акцию против политических репрессий

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Движение "Матери против политических репрессий" в понедельник повторно подало в мэрию Москвы заявку на проведение шествия в поддержку обвиняемых по делам "Сети", "Нового величия" и другим, сообщила "Интерфаксу" член оргкомитета акции, мать фигуранта дела "Сети" Дмитрия Пчелинцева Светлана Пчелинцева.

"Мы настаиваем на том же маршруте, единственное, мы указали меньшее число людей, в первой заявке было указано до 10 тыс. человек, теперь мы написали до 1000. Дату перенесли на 1 февраля", - сообщила Пчелинцева.

Маршрут шествия планирует пройти от центральной части Новопушкинского сквера, по центральной пешеходной части Тверского бульвара, через Никитские Ворота и Большую Никитскую улицу, Арбатские Ворота, улицу Новый Арбат и Гоголевский бульвар.

"Цель марша - это в первую очередь выступление в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождении политических заключенных и недопущении политических репрессий", - говорится в заявлении организаторов.

Первую заявку оргкомитет подал 9 января, шествие должно было пройти 25 января, однако департамент безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы отказал в согласовании запрошенного маршрута, пояснив, что массовая акция будет мешать движению не участвующих в нем граждан. Акцию предложили перенести на улицу Перерва на юго-востоке столицы.

Движение "Матери против политических репрессий" появилось в ноябре 2019 года. Актив движения составляют председатель совета за освобождение экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна Влада Русина, а также Юлия Виноградова, мать фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой, и Наталья Конон, ее сын Даниил был фигурантом "московского дела", но дело в отношении него было прекращено.

Дела "Сети" и "Нового величия"

Дмитрий Пчелинцев проходит по "делу Сети" в качестве обвиняемого в создании "террористической организации", прокуратура посчитала его лидером "Сети" и запросила для него 18 лет лишения свободы.

"Дело Сети" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. В поддержку фигурантов дела неоднократно высказывались активисты и общественники.

По делу об экстремистском сообществе "Новое величие" проходят восемь человек. Это находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают.

Подсудимые обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Следствие установило, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.