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Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин поручил администрации президента вместе с ФСБ, МВД, ФСИН и Росархивом рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. Об этом говорится в перечне поручений, которые глава государства сформулировал после декабрьского заседания СПЧ.

Поручение по базе адресовано заместителю руководителя администрации Сергею Кириенко, а также главам названных ведомств - Александру Бортникову, Владимиру Колокольцеву, Александру Калашникову и Андрею Артизову. Свои предложения по базе они должны представить к 1 октября 2020 года.

Также президент поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину рассмотреть необходимость внесения в законы поправок, которые определяли бы понятие "место массовых захоронений" и регулировали бы их поиски, учет, содержание, благоустройство и сохранение. Срок исполнения поручения - к 1 июля.

Мэрии Москвы и администрации Подмосковья Путин рекомендовал при участии Московской патриархии создать музей на Бутовском полигоне. Сергей Собянин и Андрей Воробьев должны будут доложить об исполнении поручения к 30 октября 2020 года.

СПЧ Владимир Путин Сергей Кириенко Вячеслав Володин Сергей Собянин Андрей Воробьев Бутовский полигон

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