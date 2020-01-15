Автомобилистов попросили отказаться от поездок в центр Москвы днем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы просит водителей по возможности отказаться от поездок в центр города в среду днем.

"Примерно с 12 часов, возможны временные ограничения в центре, могут возникнуть локальные заторы. Рекомендуем водителям избегать поездок в центр в это время", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОДД.

По прогнозам специалистов ведомства, в вечернее время загруженность дорог будет оцениваться в 5-7 баллов.

В полдень в среду в выставочном зале "Манеж" на Моховой улице президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Кроме членов Госдумы и Совета Федерации, на него приглашаются руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, крупнейших СМИ, госкомпаний. В этот раз на мероприятии будут присутствовать около 1300 человек.