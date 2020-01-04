Путин обратится с посланием Федеральному собранию в "Манеже"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин намерен обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января в 12:00 по Москве в Центральном выставочном зале "Манеж", следует из распоряжения главы государства.

Ранее о соответствующей дате сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В 2019 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 20 февраля. Обращение с посланием к парламенту - конституционная обязанность главы государства.